Цуренко - Пуиг: видео онлайн трансляция матча в Цинциннати

Украинская теннисистка сыграет в первом круге турнира в Цинциннати.

Леся Цуренко Getty Images

Третья ракетка Украины Леся Цуренко во вторник, 13-го августа, начнет свои выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати (США).

Соперницей нашей спортсменки в первом круге будет Моника Пуиг из Пуэрто-Рико, которая занимает 44-ю строчку в мировом рейтинге.

Матч Цуренко - Пуиг пройдет четвертым запуском на корте №10 после матча Жабер - Брэди. Начало поединка - около 22:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, изначально соперницей украинки должна была быть Бьянка Андрееску из Канады, но спортсменка снялась с турнира.