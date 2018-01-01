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Цуренко - Пуиг: видео онлайн трансляция матча в Цинциннати

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Украинская теннисистка сыграет в первом круге турнира в Цинциннати.

Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Третья ракетка Украины Леся Цуренко во вторник, 13-го августа, начнет свои выступления на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати (США).

Соперницей нашей спортсменки в первом круге будет Моника Пуиг из Пуэрто-Рико, которая занимает 44-ю строчку в мировом рейтинге.

Матч Цуренко - Пуиг пройдет четвертым запуском на корте №10 после матча Жабер - Брэди. Начало поединка - около 22:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Напомним, изначально соперницей украинки должна была быть Бьянка Андрееску из Канады, но спортсменка снялась с турнира.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, видео трансляция
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