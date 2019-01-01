Переключиться на мобильную версию

Маррей не выступит на US Open в одиночном разряде

Комментариев: 0
Британец не принял уайлд-кард от организаторов турнира.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сообщил, что не будет выступать на US Open в одиночном разряде.

“Это решение, которое я принял вместе со своей командой. Не хочу принимать уайлд-кард сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Я хотел бы быть к себе справедливым и сыграть пару матчей, прежде чем принимать такое решение“, – приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

Напомним, в конце января 2019-го года Энди Маррею сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Британец прошел курс восстановления и впервые вышел на корт в марте. С тех пор он принимал участие только в турнирах парного разряда.

Ранее британец получил уайлд-кард на турнире в Цинциннати (США) и в первом круге проиграл французу Ришару Гаске со счетом 4:6, 4:6.

Поделись:
Теги: теннис, Энди Маррей, US Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь