Маррей не выступит на US Open в одиночном разряде

Британец не принял уайлд-кард от организаторов турнира.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сообщил, что не будет выступать на US Open в одиночном разряде.

“Это решение, которое я принял вместе со своей командой. Не хочу принимать уайлд-кард сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Я хотел бы быть к себе справедливым и сыграть пару матчей, прежде чем принимать такое решение“, – приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

Напомним, в конце января 2019-го года Энди Маррею сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Британец прошел курс восстановления и впервые вышел на корт в марте. С тех пор он принимал участие только в турнирах парного разряда.

Ранее британец получил уайлд-кард на турнире в Цинциннати (США) и в первом круге проиграл французу Ришару Гаске со счетом 4:6, 4:6.