Ястремская: Я хочу хорошо подготовиться к US Open

Украинская теннисистка прокомментировала стартовый матч турнира в Цинциннати.

В Цинциннати (США) стартовал последний крупный турнир WTA перед US Open. В первом круге турнира победу над Каролин Возняцки одержала 19-летняя украинка Даяна Ястремская.

Теннисистка подбила итоги этого поединка, а также отметила, что ее главная цель - хорошо выступить на заключительном турнире Большого шлема.

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"Я не очень комфортно себя чувствовала на корте в начале матча, но потом нашла свою игру, свой ритм и все получилось. Я старалась варьировать игру, быть агрессивной, и, как мне кажется, я неплохо с этим справилась.

Я провела несколько матчей в Торонто, теперь постараюсь как можно больше игр сыграть здесь. Очевидно, что моя цель - показать хороший результат на US Open. Я хочу хорошо подготовиться к нему", - цитирует Ястремскую пресс-служба WTA.

В следующем раунде украинка сыграет с теннисисткой из России Светланой Кузнецовой. Ранее спортсменки не встречались.

Вашему вниманию также видео обзор матча Ястремская - Возняцки.