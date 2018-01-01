Свитолина: Со старта турнира в Цинциннати тебя ожидают тяжелые матчи

Украинка прокомментировала начало очередного турнира на хардовом покрытии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к своему первому матчу на турнире в Цинциннати (США). 24-летняя украинка поделилась своими ожиданиями от соревнований.

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“Я уже провела несколько хороших матчей в американской серии, я отлично себя показала, некоторые поединки были трудными. В Цинциннати я буду концентрироваться на каждом матче. Посмотрим, что получится в итоге.

Со старта турнира тебя ожидают тяжелые матчи, поэтому тут всегда нужно быть собранной. Это именно то, что делает этот турнир интересным“, - сказала Свитолина в интервью YouTube-каналу Tennis Channel.

Напомним, первой соперницей Свитолиной будет бельгийская теннисистка Элиза Мертенс. Матч состоится в среду, 14-го августа.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уверенно преодолела первый круг турнира в Цинциннати. Смотрите видео обзор победного матча украинки.