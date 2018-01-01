Ястремская - Возняцки: видео обзор уверенной победы украинки

Вторая ракетка Украины без проблем преодолела первый круг турнира в Цинциннати.

Ястремская - Возняцки: обзор матча Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала свое выступление на турнире WTA серии Premier 5 в Цинциннати (США) с победы.

32-я ракетка мира обыграла Каролин Возняцки из Дании, расправившись с соперницей в двух сетах - 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 35 минут. По ходу встречи украинка 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 12-ти брейк-поинтов.

Смотрите видео обзор матча Ястремская - Возняцки:

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати.