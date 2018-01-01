Переключиться на мобильную версию

Ястремская - Возняцки: видео обзор уверенной победы украинки

Комментариев: 0
Вторая ракетка Украины без проблем преодолела первый круг турнира в Цинциннати.

Ястремская - Возняцки: обзор матча
Ястремская - Возняцки: обзор матча
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала свое выступление на турнире WTA серии Premier 5 в Цинциннати (США) с победы.

32-я ракетка мира обыграла Каролин Возняцки из Дании, расправившись с соперницей в двух сетах - 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 35 минут. По ходу встречи украинка 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 12-ти брейк-поинтов.

Смотрите видео обзор матча Ястремская - Возняцки:

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Каролин Возняцки, WTA, Цинциннати, видео, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь