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Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира в стартовом круге Цинциннати

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Украинка разобралась с Каролин Возняцки за два сета.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уверенно стартовала на турнире WTA серии Premier 5 в Цинциннати (США).

В первом круге украинка, которая в обновленном мировом рейтинге занимает 32-ю строчку, разобралась с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании, которая сейчас находится на 19-м месте.

Цинциннати. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Каролин Возняцки (Дании) - 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час 35 минут и завершился победой Даяны в двух сетах. По ходу встречи украинка 6 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 12-ти брейк-поинтов.

Возняцки лишь 1 раз подала навылет, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 15-ти брейк-поинтов.

Во втором круге 19-летняя украинка сыграет против Светланы Кузнецовой из России. Отметим, что для попадания в посев US Open, Ястремской необходимо одержать как минимум одну победу.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Каролин Возняцки, Цинциннати, турнир, WTA
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