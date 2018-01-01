Свитолина узнала имя первой соперницы на тунире в Цинциннати

Первая ракетка Украины начнет свои выступления со второго круга.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет во втором туре хардового турнира серии Премьер 5 в Цинциннати (США).

Украинка сыграет против Элиза Мертенс из Бельгии, которая занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. В первом раунде Мертенс победила американку Кэти Макнелли со счетом 7:5, 6:0.

Отметим, что на турнире также сыграют еще две представительницы Украины - Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Катерине Козловой, к сожалению, не удалось пройти квалификацию.