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Свитолина узнала имя первой соперницы на тунире в Цинциннати

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Первая ракетка Украины начнет свои выступления со второго круга.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет во втором туре хардового турнира серии Премьер 5 в Цинциннати (США).

Украинка сыграет против Элиза Мертенс из Бельгии, которая занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. В первом раунде Мертенс победила американку Кэти Макнелли со счетом 7:5, 6:0.

Отметим, что на турнире также сыграют еще две представительницы Украины - Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Катерине Козловой, к сожалению, не удалось пройти квалификацию.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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