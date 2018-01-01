Цуренко получила новую соперницу на турнире в Цинциннати

Бьянка Андрееску, с которой предстояло сыграть украинке, решила сняться с турнира.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко примет участие в последнем крупном турнире перед US Open - соревнованиях серии Premier 5 в Цинциннати (США).

Соперницей украинки должна была стать теннисистка из Канады Бьянка Андрееску, которая накануне на отказе обыграла Серену Уильямс в финале турнира в Торонто. 19-летняя Андрееску после успеха в Торонто решила отказаться от участия в Цинциннати.

Таким образом, Цуренко получила новую соперницу - олимпийскую чемпионку из Пуэрто-Рико Монику Пюиг. Матч состоится во вторник, 13-го августа.

Напомним, в основной сетке турнира в Цинциннати сыграют три украинские теннисистки.