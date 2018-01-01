Четыре украинки примут участие в последнем крупном турнире перед US Open
Четыре теннисистки из Украины примут участие в турнире WTA серии Premier 5 в Цинциннати (США), три из которых начнут выступление в основной сетке.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует со второго раунда, где ее соперницей станет победительница пары Элиза Мертенс - Кэти Макнелли.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начнет выступление в первом круге матчем против экс-лидера мирового рейтинга Каролины Возняцки.
Украинке Лесе Цуренко предстоит сразиться в первом туре соревнований с молодой Бьянкой Андрееску, которая на данный момент успешно выступает в Торонто и уже дошла до полуфинала.
А вот Катерине Козловой предстоит побороться за место в турнире в квалификации. Первой соперницей украинки стала Ига Швентек из Польши.
Отметим, что турнир в Цинциннати - последний крупный перед US Open.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина покинула турнир в Торонто на стадии 1/4 финала. Смотрите видео обзор матча Свитолина - Кенин, в котором украинка потерпела поражение.
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