Переключиться на мобильную версию

Четыре украинки примут участие в последнем крупном турнире перед US Open

Комментариев: 0
Лучшие украинские теннисистки сыграют на турнире Premier 5 в Цинциннати.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Четыре теннисистки из Украины примут участие в турнире WTA серии Premier 5 в Цинциннати (США), три из которых начнут выступление в основной сетке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует со второго раунда,  где ее соперницей станет победительница пары Элиза Мертенс - Кэти Макнелли.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начнет выступление в первом круге матчем против экс-лидера мирового рейтинга Каролины Возняцки.

Украинке Лесе Цуренко предстоит сразиться в первом туре соревнований с молодой Бьянкой Андрееску, которая на данный момент успешно выступает в Торонто и уже дошла до полуфинала.

А вот Катерине Козловой предстоит побороться за место в турнире в квалификации. Первой соперницей украинки стала Ига Швентек из Польши.

Отметим, что турнир в Цинциннати - последний крупный перед US Open.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина покинула турнир в Торонто на стадии 1/4 финала. Смотрите видео обзор матча Свитолина - Кенин, в котором украинка потерпела поражение.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Даяна Ястремская, Цинциннати, турнир, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь