Марченко вышел в полуфинал турнира ITF в Испании

Украинец в двух сетах обыграл своего соперника.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в полуфинал турнира ITF, который проходит в городе Пособланко (Испания).

В рамках четвертьфинала украинец переиграл французского теннисиста Габриэля Пети - 6:4, 7:6 (8:6). Матч продолжался 2 часа и 4 минуты.

В 1/2 финала украинец он встретится с еще одним представителем Франции - Райаном Румане.

Отметим, что на стадии 1/8 финала Илья в украинском дерби обыграл Анатолия Петренко - 7:5, 6:0.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела выйти в 1/2 финала в Торонто.