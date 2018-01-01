Cвитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Торонто

Украинка в двух сетах уступила представительнице США.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира серии Премьер 5 в Торонто (Канада).

Соперницей украинки была американка София Кенин, которая в прошлом раунде обыграла еще одну представительницу Украины - Даяну Ястремскую.

Торонто. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 6) - София Кенин (США) 6-7 (2), 4-6

Матч продолжался 1 час 45 минут.

В первом сете Элина вела со счетом 4-1 и 40:0 на подаче, но потом позволила американке выровнять ситуацию на корте. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где украинка трижды проиграла на собственной подаче.

Во второй партии Кенин, пользуясь ошибками Свитолиной, довела матч до победы.

В полуфинале турнира София Кенин сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску.