Cвитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Торонто
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира серии Премьер 5 в Торонто (Канада).
Соперницей украинки была американка София Кенин, которая в прошлом раунде обыграла еще одну представительницу Украины - Даяну Ястремскую.
Торонто. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 6) - София Кенин (США) 6-7 (2), 4-6
Матч продолжался 1 час 45 минут.
В первом сете Элина вела со счетом 4-1 и 40:0 на подаче, но потом позволила американке выровнять ситуацию на корте. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где украинка трижды проиграла на собственной подаче.
Во второй партии Кенин, пользуясь ошибками Свитолиной, довела матч до победы.
В полуфинале турнира София Кенин сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску.
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