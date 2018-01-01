Переключиться на мобильную версию

Свитолина: В четвертьфинале будет еще одна тяжелая битва

Комментариев: 0
Первая ракетка Украины сыграет в 1/4 финала турнира в Торонто.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в матче третьего круга турнира серии Премьер 5 в Торонто (Канада).

“Думаю, что в прошлых играх мне немного не везло на матчболах. Нужно какое-то время, чтобы довести поединок до победы. В конце матча Белинда действовала превосходно, она сыграла очень решительно и все удары попадали в корт. 

Лодыжка? Сейчас с ней все в порядке. Я не знала, каким образом пауза повлияет на нее, будет ли она опухать. Но все было отлично, мне даже похорошело за это время. Конечно, завтра она будет побаливать. В теннисе важно приспосабливаться и у меня это получилось.

1/4 финала? С Софией Кенин я играла в Индиан-Уэллсе и тогда я не особо понимала, как она играет. Сейчас можно глянуть много поединков с ней, ведь она много выигрывает и показывает отличный теннис. Это будет еще одна тяжелая битва“, - цитирует украинку rogerscup.com.

Напомним, матч Свитолина - Кенин состоится сегодня, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь