Свитолина: В четвертьфинале будет еще одна тяжелая битва

Первая ракетка Украины сыграет в 1/4 финала турнира в Торонто.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в матче третьего круга турнира серии Премьер 5 в Торонто (Канада).

“Думаю, что в прошлых играх мне немного не везло на матчболах. Нужно какое-то время, чтобы довести поединок до победы. В конце матча Белинда действовала превосходно, она сыграла очень решительно и все удары попадали в корт.

Лодыжка? Сейчас с ней все в порядке. Я не знала, каким образом пауза повлияет на нее, будет ли она опухать. Но все было отлично, мне даже похорошело за это время. Конечно, завтра она будет побаливать. В теннисе важно приспосабливаться и у меня это получилось.

1/4 финала? С Софией Кенин я играла в Индиан-Уэллсе и тогда я не особо понимала, как она играет. Сейчас можно глянуть много поединков с ней, ведь она много выигрывает и показывает отличный теннис. Это будет еще одна тяжелая битва“, - цитирует украинку rogerscup.com.

Напомним, матч Свитолина - Кенин состоится сегодня, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.