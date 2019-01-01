Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

Перерыв в матче из-за дождя не помешал украинке добыть победу над соперницей.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче третьего крута турнира WTA серии Premier 5 в Торонто (Канада) обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу украинки. Матч продолжался 1 час 19 минут, однако в первом сете поединок был остановлен при счете 4:2 в пользу Элины из-за дождя. Перерыв не помешал Свитолиной уверенно обыграть свою соперницу.

По ходу встречи Элина 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13-ти брейк-поинтов. Ее соперница лишь раз подала навылет, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 6-ти брейк-поинтов.

В четвертьфинале турнира в Торонто Элине предстоит сыграть с Софией Кенин из США, которая одолела украинскую теннисистку Даяну Ястремскую.