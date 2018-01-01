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Свитолина - Бенчич: видео онлайн трансляция поединка третьего раунда в Торонто

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Первая ракетка Украины сыграет против представительницы Швейцарии.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Сегодня, 8-го августа, седьмая ракетка мира Элина Свитолина сыграет в матче третьего круга на турнире серии Премьер 5 в Торонто (Канада).

Соперницей украинки будет представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Матч Свитолина - Бенчич состоится около 19:10 по киевскому времени после матча Даяны Ястремской.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

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Теги: теннис, Элина Свитолина, видео трансляция
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