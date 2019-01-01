Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Первая ракетка Украины в трех сетах победила представительницу Чехии.
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в трех сетах обыграла чешку Катерину Синякову в рамках второго круга турнира серии Премьер 5 в Торонто (Канада).
Торонто. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 6) - Катерина Синякова (Чехия) 6:3, 3:6, 6:3
Матч продолжался 2 часа 2 минуты.
Украинка без проблем выиграла первый сет, но после партии Элине пришлось взять медицинский тайм-аут, после чего чешка выровняла ситуацию на корте.
В решающем сете Синякова дважды выходила вперед с брейком, но со счета 2-3 Свитолина выиграла четыре гейма подряд и реализовала свой третий матчбол.
В следующем круге Элина сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии.
Напомним, ранее в третий круг вышла другая представительница Украины - Даяна Ястремская.
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