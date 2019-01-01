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Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто

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Первая ракетка Украины в трех сетах победила представительницу Чехии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в трех сетах обыграла чешку Катерину Синякову в рамках второго круга турнира серии Премьер 5 в Торонто (Канада).

Торонто. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 6) - Катерина Синякова (Чехия) 6:3, 3:6, 6:3

Матч продолжался 2 часа 2 минуты.

Украинка без проблем выиграла первый сет, но после партии Элине пришлось взять медицинский тайм-аут, после чего чешка выровняла ситуацию на корте.

В решающем сете Синякова дважды выходила вперед с брейком, но со счета 2-3 Свитолина выиграла четыре гейма подряд и реализовала свой третий матчбол.

В следующем круге Элина сыграет против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Напомним, ранее в третий круг вышла другая представительница Украины - Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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