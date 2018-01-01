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Ястремская обыграла Азаренко и вышла в следующий раунд турнира в Торонто

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Для победы над титулованной представительницей Беларуси украинке понадобилось два сета.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в напряженном матче победила Викторию Азаренко из Беларуси в рамках второго круга турнира серии Премьер 5 в Торонто (Канада).

Торонто. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Азаренко (Беларусь) 7-5, 7-5 

Матч продолжался почти два часа. 

В первом сете украинка вела 5-1, но после проиграла четыре гейма подряд и едва не уступила победу в партии, но все же собралась и повела в матче.

Во втором сете при счете 3:5 белоруска подавала на сет, но Даяна сумела переломить ход встречи и вырвать победу в поединке.

В третьем раунде Ястремская сыграет против американки Софии Кенин.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Виктория Азаренко
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