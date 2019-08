Маррей объяснял своему напарнику правила тенниса прямо во время матча

Во время матча первого круга парного турнира в Монреале (Канада) случился интересный инцидент.

Британцу Энди Маррею пришлось объяснить своему партнеру Фелисиано Лопесу одно из базовых правил тенниса прямо по ходу поединка против Лукаша Кубота и Марсело Мело.

Испанец поймал на ракетку мяч, который летел в глубокий аут, после чего судья засчитал очко соперникам. Маррей сразу же отметил, что так делать нельзя.

Don't see this every day 🙈



Feli Lopez touches a ball that was going out - and loses the point...#CoupeRogers pic.twitter.com/I5u9a1z9Xb