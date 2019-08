Кирьос поругался с судьей из-за полотенца

В матче первого круга турнира в Монреале (Канада) против Кайла Эдмунда Ник Кирьос отметился очередным скандалом.

Он устроил словесную перепалку с судьей, за что получил официальное предупреждение. Интересно, что причиной ссоры стало обычное полотенце.

Дело в том, что австралиец перед началом встречи попросил, чтобы ему принесли обычное белое полотенце, а не брендовое, которое дают всем игрокам турнира. Через пять геймов он напомнил арбитру о своей просьбе. Судья заявил, что ради этого не может покинуть свое место.

.@NickKyrgios has produced one of his most ridiculous blow-ups yet, “ranting and seething” at the chair umpire over the Canadian Open towels. https://t.co/Ga7yFkjMs2 #7NEWS pic.twitter.com/3PxIAQ1koT