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Саккари - о победе над Свитолиной: Я счастлива, что смогла переломить ход матча

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Теннисистка из Греции сумела сдержать натиск украинки и вырвать победу.
Мария Саккари
Мария Саккари
Getty Images

Представительница Греции Мария Саккари высказалась по поводу своей победы над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/4 финала турнира WTA Premier в Сан-Хосе.

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"Я была в одном шаге от поражения и теперь очень счастлива, что смогла переломить ход матча и выйти в полуфинал турнира. У меня много хороших воспоминаний с прошлого года и я рада, что опять хорошо выступила.

Я не помню, что у Свитолиной было целых четыре матчбола. Я думала, что у нее было их всего два. Мой тренер сказал мне, что я делала подобное в Рабате, и мне по силам это повторить", - цитирует Саккари WTATennis.

Смотрите также видео обзор четвертьфинала турнира в Сан-Хосе Свитолина - Саккари.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, турнир, Сан-Хосе, WTA
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