Саккари - о победе над Свитолиной: Я счастлива, что смогла переломить ход матча

Теннисистка из Греции сумела сдержать натиск украинки и вырвать победу.

Представительница Греции Мария Саккари высказалась по поводу своей победы над украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/4 финала турнира WTA Premier в Сан-Хосе.

Читай также: Четыре украинские теннисистки сыграют на турнире в Торонто

"Я была в одном шаге от поражения и теперь очень счастлива, что смогла переломить ход матча и выйти в полуфинал турнира. У меня много хороших воспоминаний с прошлого года и я рада, что опять хорошо выступила.

Я не помню, что у Свитолиной было целых четыре матчбола. Я думала, что у нее было их всего два. Мой тренер сказал мне, что я делала подобное в Рабате, и мне по силам это повторить", - цитирует Саккари WTATennis.

Смотрите также видео обзор четвертьфинала турнира в Сан-Хосе Свитолина - Саккари.