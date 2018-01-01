Переключиться на мобильную версию

Свитолина - Саккари: видео обзор упущенной победы украинки в Сан-Хосе

Комментариев: 0
Элина Свитолина не реализовала несколько матчболов и упустила победу в четвертьфинале турнира.

Свитолина - Саккари: обзор матча
Свитолина - Саккари: обзор матча
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на хардовом турнире WTA серии Premier в Сан-Хосе.

В четвертьфинале 24-летняя украинка в трех сетах проиграла Марии Саккари из Греции со счетом 6:1, 6:7 (3), 3:6. Элина не сумела реализовать матчболы во втором сете и упустила победу.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Саккари:

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и еще три украинки примут участие в турнире в Торонто.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, видео обзор матча, обзор матча, видео, турнир, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь