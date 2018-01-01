Свитолина - Саккари: видео обзор упущенной победы украинки в Сан-Хосе

Элина Свитолина не реализовала несколько матчболов и упустила победу в четвертьфинале турнира.

Свитолина - Саккари: обзор матча Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на хардовом турнире WTA серии Premier в Сан-Хосе.

В четвертьфинале 24-летняя украинка в трех сетах проиграла Марии Саккари из Греции со счетом 6:1, 6:7 (3), 3:6. Элина не сумела реализовать матчболы во втором сете и упустила победу.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Саккари:

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и еще три украинки примут участие в турнире в Торонто.