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Четыре украинские теннисистки сыграют на турнире в Торонто

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Элина Свитолина начнет выступление на турнире со второго круга.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

В Торонто (Канада) с 5-го по 11-е августа пройдет хардовый турнир WTA серии Premier 5. В одиночном разряде соревнований выступят четыре украинские теннисистки.

Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая посеяна под шестым номером, начнет турнир со второго раунда. Ее соперницей станет победительница матча Даниэль Коллинс - Катерина Синякова.

Даяна Ястремская дебютирует в основной сетке турнира в Торонто в матче против британки Йоханны Конты, посеянной на турнире под 13-м номером.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко на старте соревнований сразится с Анастасией Севастовой из Латвии, которая получила девятый номер посева.

Украинка Катерина Козлова начнет свои выступления в квалификации, где в первом раунде встретится с Сачией Викери из США.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе.

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Теги: теннис, Торонто, турнир, WTA, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Даяна Ястремская
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