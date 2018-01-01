Свитолина упустила преимущество и проиграла в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Украинка имела несколько матчболов, но так и не сумела завершить поединок в свою пользу.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свое выступление на хардовом турнире в Сан-Хосе.

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В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в трех сетах проиграла Марии Саккари из Греции - 6:1, 6:7(3), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. По ходу поединка Элина подала 1 эйс и совершила 6 двойных ошибок, а также реализовала 7 брейк-поинтов из 15.

Стоит сказать, что во втором сете Свитолина была близка к победе - при счете 5:3 Элина имела три матчбола и еще один - при счете 5:4, но так и не смогла завершить игру в свою пользу.

Отметим, что Элина по итогам турнира в Сан-Хосе сохранит седьмую позицию в мировом рейтинге, а также поднимется на девятое место в Чемпионской гонке.

Ранее сообщалось, что украинка Леся Цуренко потерпела поражение во втором раунде турнира в Вашингтоне. Смотрите видео обзор матча Цуренко - Дияс.