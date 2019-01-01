Свитолина - Саккари: видео онлайн трансляция четвертьфинального матча в Сан-Хосе
Украинская теннисистка поборется с представительницей Греции за место в полуфинале турнира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает свои выступления на хардовом турнире серии Премьер в американском Сан-Хосе.
В четвертьфинале соперницей седьмой ракетки мира будет Мария Саккари из Греции, которая занимает 30-ое место в мировом рейтинге.
Четвертьфинальный матч Свитолина - Саккари состоится сегодня, 2-го августа. Время начала встречи - около 22:30 по киевскому времени.
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