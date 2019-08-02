Скандальный Кирьос швырнул бутылку в судейскую вышку

С австралийским теннисистом никогда не бывает скучно.

Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз привлек к себе внимание.

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Во время матча третьего круга турнира в Вашингтоне (США) против японца Йосихито Нисиоки австралиец со злости швырнул бутылку в судейскую вышку.

Арбитр не наказал теннисиста за этот инцидент, потому что Ник заявил, что “бутылка просто выскользнула у него из рук“.

Матч завершился победой Кирьоса со счетом 6:2, 7:5.

Ранее сообщалось, что Ник Кирьос кинул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи.