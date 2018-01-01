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Цуренко - Дияс: видео обзор проигранного матча украинки

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Украинская теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.

Цуренко - Дияс: видео обзор матча
Цуренко - Дияс: видео обзор матча
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко, являющаяся 35-й ракеткой мира, проиграла представительнице Казахстана Зарине Дияс (№84 WTA) в рамках турнира в Вашингтоне.

Вашему вниманию видео обзор матча Цуренко - Дияс:

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Дарью Касаткину на старте турнира в Сан-Хосе. Вашему вниманию видео обзор этого поединка.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, видео обзор матча, WTA, видео
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