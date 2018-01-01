Цуренко - Дияс: видео обзор проигранного матча украинки
Украинская теннисистка не сумела пробиться в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.
Украинская теннисистка Леся Цуренко, являющаяся 35-й ракеткой мира, проиграла представительнице Казахстана Зарине Дияс (№84 WTA) в рамках турнира в Вашингтоне.
Вашему вниманию видео обзор матча Цуренко - Дияс:
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Дарью Касаткину на старте турнира в Сан-Хосе. Вашему вниманию видео обзор этого поединка.
Полная версия правил