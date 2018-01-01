Экс-первая ракетка мира: В последнее время теннис не приносил мне радости

Наоми Осака призналась, что у нее был кризис.

Вторая ракетка мира Наоми Осака рассказала своем кризисе после победы на Australian Open в начале года.

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“Последние несколько месяцев были сложными для меня в теннисном плане, но, к счастью, меня окружают люди, которых я люблю и которые любят меня. Я благодарна им, потому что когда все плохо, я виню только себя. Они научили меня доверять им и не брать все на себя.

Честно признаюсь, что после Australian Open теннис не приносил мне радости. Но сейчас я вновь начинаю ощущать это. Моей ошибкой было то, что я думала о результатах, а не извлекала уроки, как обычно поступала раньше.

За это непростое время я многое о себе узнала. За последний год я выросла как личность. Я в нетерпении от того, что меня ждет в будущем на корте и за его пределами. Увидимся на американской серии турниров“, - написала Осака на своей странице в Twitter.

Ранее Наоми Осака отметила, что ее плохая форма не связана с расставанием с ее бывшим тренером.