Сестры Киченок уверенно вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Сан-Хосе

Украинские теннисистки без проблем выиграли стартовый матч турнира в Сан-Хосе.

Сестры Киченок уверенно начали выступление на турнире в Сан-Хосе Getty Images

Украинские спортсменки Людмила и Надежда Киченок в стартовом матче парного разряда хардового турнира в Сан-Хосе одержали уверенную победу над своими соперницами.

Читай также: US Open: Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку турнира

Украинки, посеянные под третьим номером, без проблем обыграли пару Мари Боузковой (Чехия) и Присциллы Хон (Австралия) со счетом 7:6 (5), 6:2. По ходу встречи Людмила и Надежда реализовали 3 брейк-поинта из 10-ти и лишь один раз проиграли гейм на своей подаче.

Отметим, что в четвертьфинале сестры Киченок сыграют с японской парой Суко Аояма / Эна Сибахара.

Ранее сообщалось, что в женском одиночном разряде украинка Элина Свитолина обыграла Дарью Касаткину. Смотрите видео обзор этого поединка.