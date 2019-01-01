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Сестры Киченок уверенно вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Сан-Хосе

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Украинские теннисистки без проблем выиграли стартовый матч турнира в Сан-Хосе.
Сестры Киченок уверенно начали выступление на турнире в Сан-Хосе
Сестры Киченок уверенно начали выступление на турнире в Сан-Хосе
Getty Images

Украинские спортсменки Людмила и Надежда Киченок в стартовом матче парного разряда хардового турнира в Сан-Хосе одержали уверенную победу над своими соперницами.

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Украинки, посеянные под третьим номером, без проблем обыграли пару Мари Боузковой (Чехия) и Присциллы Хон (Австралия) со счетом 7:6 (5), 6:2. По ходу встречи Людмила и Надежда реализовали 3 брейк-поинта из 10-ти и лишь один раз проиграли гейм на своей подаче.

Отметим, что в четвертьфинале сестры Киченок сыграют с японской парой Суко Аояма / Эна Сибахара.

Ранее сообщалось, что в женском одиночном разряде украинка Элина Свитолина обыграла Дарью Касаткину. Смотрите видео обзор этого поединка.

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Теги: Людмила Киченок, Надежда Киченок, теннис, Сан-Хосе, парный разряд, WTA
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