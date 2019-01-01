Сестры Киченок уверенно вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Сан-Хосе
Украинские теннисистки без проблем выиграли стартовый матч турнира в Сан-Хосе.
Украинские спортсменки Людмила и Надежда Киченок в стартовом матче парного разряда хардового турнира в Сан-Хосе одержали уверенную победу над своими соперницами.
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Украинки, посеянные под третьим номером, без проблем обыграли пару Мари Боузковой (Чехия) и Присциллы Хон (Австралия) со счетом 7:6 (5), 6:2. По ходу встречи Людмила и Надежда реализовали 3 брейк-поинта из 10-ти и лишь один раз проиграли гейм на своей подаче.
Отметим, что в четвертьфинале сестры Киченок сыграют с японской парой Суко Аояма / Эна Сибахара.
Ранее сообщалось, что в женском одиночном разряде украинка Элина Свитолина обыграла Дарью Касаткину. Смотрите видео обзор этого поединка.
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