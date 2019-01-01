Свитолина: Сегодня я старалась бороться за каждое очко
Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась по поводу своей победы в матче второго круга турнира WTA в Сан-Хосе.
Читай также: Свитолина: Моя цель на заключительную часть сезона - сыграть на Итоговом турнире
"Думаю, что я отыграла довольно качественный матч, как для первого матча на харде. Мы вернулись на хард, и я в предвкушении всех предстоящих матчей здесь и вообще на протяжении всего этого этапа в сезоне.
Сегодня я просто старалась бороться за каждое очко. Я не особо думала о том, что происходит на другой части корта. Касаткина очень опасный игрок, у нее хорошо работают руки, она всегда показывает борьбу", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.
В четвертьфинале соревнований украинка сыграет с седьмой сеянной Марией Саккари из Греции.
Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Касаткина.
Полная версия правил