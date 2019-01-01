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Свитолина: Сегодня я старалась бороться за каждое очко

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Украинская теннисистка прокомментировала первый матч на хардовом покрытии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась по поводу своей победы в матче второго круга турнира WTA в Сан-Хосе.

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"Думаю, что я отыграла довольно качественный матч, как для первого матча на харде. Мы вернулись на хард, и я в предвкушении всех предстоящих матчей здесь и вообще на протяжении всего этого этапа в сезоне.

Сегодня я просто старалась бороться за каждое очко. Я не особо думала о том, что происходит на другой части корта. Касаткина очень опасный игрок, у нее хорошо работают руки, она всегда показывает борьбу", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

В четвертьфинале соревнований украинка сыграет с седьмой сеянной Марией Саккари из Греции.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Касаткина.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Дарья Касаткина, WTA, турнир, Сан-Хосе
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Источник: btu.org.ua

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