Свитолина - Касаткина: видео победного для украинки матча

Элина Свитолина в двух сетах обыграла Дарью Кастакину.

Украинка Элина Свитолина с победы стартовала на хардовом турнире серии Премьер в Сан-Хосе.

Свитолина, посеянная под первым номером, не оставила шансов российской сопернице, одержав победу в двух сетах.

Предлагаем посмотреть, как это было в видео-обзоре матча Свитолина - Касаткина.

Сан-Хосе. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:1.