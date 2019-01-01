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Свитолина - Касаткина: видео победного для украинки матча

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Элина Свитолина в двух сетах обыграла Дарью Кастакину.

Украинка Элина Свитолина с победы стартовала на хардовом турнире серии Премьер в Сан-Хосе.

Свитолина, посеянная под первым номером, не оставила шансов российской сопернице, одержав победу в двух сетах.

Предлагаем посмотреть, как это было в видео-обзоре матча Свитолина - Касаткина.

Сан-Хосе. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) –  6:3, 6:1.

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Теги: Элина Свитолина, Дарья Касаткина, теннис, видео
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