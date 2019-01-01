Свитолина обыграла Касаткину на старте турнира в Сан-Хосе
Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступление на хардовом турнире в Сан-Хосе с победы. Теннисистка обыграла соперницу из России Дарью Касаткину, для чего ей хватило двух сетов.
В первых геймах Касаткина неплохо себя показала, выиграв на старте 8 очков подряд, но вскоре быстро начала ошибаться. Еще какое-то время россиянка неплохо держалась, но в основном благодаря неудачам Свитолиной. К концу партии украинка продемонстрировала хороший отрыв, убедительно выиграв первый сет - 6:3.
Во втором сете, кажется, у Свитолиной не было шансов проиграть, как бы плохо у нее не шла игра. Наша теннисистка начала просто уничтожать Касаткину, продемонстрировав еще более уверенную победу во втором сете - 6:1.
Сан-Хосе. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:1
Отметим, что все пять матчей против россиянки завершались победой Свитолиной.
В следующем круге Элина встретиться с Марией Саккари из Греции.
Ранее Свитолина назвала свою цель на заключительную часть сезона.
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