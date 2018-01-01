Переключиться на мобильную версию

Свитолина - Касаткина: видео онлайн трансляция матча второго круга в Сан-Хосе

Комментариев: 0
Украинская теннисистка поборется с представительницей России за место в четвертьфинале турнира в США.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина со второго круга начинает свои выступления на хардовом турнире серии Премьер в американском Сан-Хосе.

Соперницей седьмой ракетки мира будет россиянка Дарья Касаткина, которая занимает 40-ое место в мировом рейтинге.

Матч второго круга Свитолина - Касаткина состоится сегодня, 31-го июля. Время начала встречи - около 23:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь