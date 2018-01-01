Свитолина - Касаткина: видео онлайн трансляция матча второго круга в Сан-Хосе

Украинская теннисистка поборется с представительницей России за место в четвертьфинале турнира в США.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина со второго круга начинает свои выступления на хардовом турнире серии Премьер в американском Сан-Хосе.

Соперницей седьмой ракетки мира будет россиянка Дарья Касаткина, которая занимает 40-ое место в мировом рейтинге.

Матч второго круга Свитолина - Касаткина состоится сегодня, 31-го июля. Время начала встречи - около 23:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]