Свитолина - Касаткина: видео онлайн трансляция матча второго круга в Сан-Хосе
Украинская теннисистка поборется с представительницей России за место в четвертьфинале турнира в США.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина со второго круга начинает свои выступления на хардовом турнире серии Премьер в американском Сан-Хосе.
Соперницей седьмой ракетки мира будет россиянка Дарья Касаткина, которая занимает 40-ое место в мировом рейтинге.
Матч второго круга Свитолина - Касаткина состоится сегодня, 31-го июля. Время начала встречи - около 23:00 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]
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