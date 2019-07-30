Марченко пропустит US Open
Украинский теннисист не сыграет на турнире Большого Шлема.
Украинский теннисист Илья Марченко заявил, что не сыграет в этом году на Открытом чемпионате США. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Twitter.
So sad not competing at @usopen this year :(. Really hope to come back to this great event. #memories— Illya Marchenko (@imarchello) July 30, 2019
“Так жаль, что я не смогу выступить на US Open в этом году. Надеюсь, что еще вернусь на этот потрясающий турнир“, - написал Марченко.
Отметим, что в текущем сезоне украинец не сыграл ни на одном турнире Большого Шлема в основной сетке.
Личный рекорд Ильи на мэйджорах - четвертый круг Открытого чемпионата США в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Марченко уверенно преодолел второй круг турнира в Сеговии.
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