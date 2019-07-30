Марченко пропустит US Open

Украинский теннисист не сыграет на турнире Большого Шлема.

Украинский теннисист Илья Марченко заявил, что не сыграет в этом году на Открытом чемпионате США. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Twitter.

So sad not competing at @usopen this year :(. Really hope to come back to this great event. #memories — Illya Marchenko (@imarchello) July 30, 2019

“Так жаль, что я не смогу выступить на US Open в этом году. Надеюсь, что еще вернусь на этот потрясающий турнир“, - написал Марченко.

Отметим, что в текущем сезоне украинец не сыграл ни на одном турнире Большого Шлема в основной сетке.

Личный рекорд Ильи на мэйджорах - четвертый круг Открытого чемпионата США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Марченко уверенно преодолел второй круг турнира в Сеговии.