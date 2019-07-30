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Марченко пропустит US Open

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Украинский теннисист не сыграет на турнире Большого Шлема.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко заявил, что не сыграет в этом году на Открытом чемпионате США. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Twitter.

“Так жаль, что я не смогу выступить на US Open в этом году. Надеюсь, что еще вернусь на этот потрясающий турнир“, - написал Марченко.

Отметим, что в текущем сезоне украинец не сыграл ни на одном турнире Большого Шлема в основной сетке.

Личный рекорд Ильи на мэйджорах - четвертый круг Открытого чемпионата США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Марченко уверенно преодолел второй круг турнира в Сеговии.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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