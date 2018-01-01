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Марченко уверенно преодолел второй круг турнира в Сеговии

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Украинец продолжает свое успешное выступление на челленджере АТР.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко без проблем прошел второй раунд турнира ATP Challenger Tour в испанском городе Сеговия.

Украинец в двух сетах расправился с представителем Нидерландов Скоттом Грикспором, который был посеян под 12-м номером - 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 2 часа.

По ходу встречи Марченко совершил два брейка, в то время как его соперник сделал лишь 1. На тай-брейке первого сета Марченко оформил три мини-брейка, защитив все розыгрыши на своей подаче.

Соперником Ильи в третьем раунде станет победитель пары Никола Кун (Испания) / Николас Барьентос (Колумбия).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева в Сан-Хосе.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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