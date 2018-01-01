Маррей рассказал, когда вернется к выступлениям в одиночном разряде

Британский теннисист отметил, что ему все еще не хватает игровой практики после операции.

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, когда планирует возобновить выступления в одиночном разряде.

“Я доволен тем, как двигаюсь и как я чувствую себя после тренировок. Думаю, я близок к желаемой форме. Если бы мне предстояло сыграть на турнире через несколько недель, я был бы уже готов. Но я хочу выйти на нужный мне уровень. Мне нужна игровая практика. Также еще стоит поработать в зале.

Я бы хотел выступить на турнире в Цинциннати. Но если я не смогу выступить там, то велика вероятность, что я буду ждать турниров после US Open. Я не хочу, чтобы на моем первом турнире были пятисетовые матчи“, - признался теннисист.

Напомним, в конце января 2019-го года Энди Маррею сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Британец прошел курс восстановления и впервые вышел на корт в марте. С тех пор он принимает участие только в турнирах парного разряда.