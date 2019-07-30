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Свитолина: Моя цель на заключительную часть сезона - сыграть на Итоговом турнире

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Украинская теннисистка хочет быть лучше с каждым днем.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих целях на заключительную часть сезона.
 
“Моя цель - сыграть на Итоговом турнире. Конечно, есть и другие цели в теннисе, стать первой ракеткой, выиграть турнир Большого шлема, но с самого начала года моей целью было совершенствование своей игры и каждый раз, когда я выхожу на корт, показывать лучшее, на что я способна. Быть лучше с каждым днем, более уверенной в себе и постараться получать удовольствие в трудные моменты.
 
Рекордные призовые в этом году? Думаю, что я поторопилась с победой на Итоговом турнире (смеется). В целом, это прекрасные новости для женского тенниса. Здорово, что спонсоры инвестируют в женский спорт, через несколько лет положение вещей будет еще лучше.

Это отличная возможность. Для каждого из нас попасть на Итоговый турнир - это цель“, - заявила украинка.

Напомним, ранее стала известна соперница Элины Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA
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Источник: wtatennis.com

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Комментариев (1)
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Антибес    30.07.2019, 12:27
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Антибес
Свитолина:Моя цель на заключительную часть сезона-переспать со всеми ниграми Техаса ну и если смогу ходить,то сыграть на итоговом турнире на яхте Абрамовича.
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