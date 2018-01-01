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Стала известна соперница Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе

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Украинка встретится с представительницей России.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Седьмая ракетка мира начнет борьбу на турнире в американском Сан-Хосе со второго круга.

Первой соперницей Свитолиной станет представительница России Дарья Касаткина, которая в двух сетах победила румынку Михаэлу Бузэрнеску.

Сан-Хосе. Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, WC) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:2, 6:2

Матч Свитолина - Касаткина состоится в среду, 31 июля.

Напомним, что Элина Свитолина получила первый номер посева в Сан-Хосе.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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