Стала известна соперница Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе

Украинка встретится с представительницей России.

Седьмая ракетка мира начнет борьбу на турнире в американском Сан-Хосе со второго круга.

Первой соперницей Свитолиной станет представительница России Дарья Касаткина, которая в двух сетах победила румынку Михаэлу Бузэрнеску.

Сан-Хосе. Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, WC) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:2, 6:2

Матч Свитолина - Касаткина состоится в среду, 31 июля.

Напомним, что Элина Свитолина получила первый номер посева в Сан-Хосе.