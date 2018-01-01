Стала известна соперница Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе
Украинка встретится с представительницей России.
Седьмая ракетка мира начнет борьбу на турнире в американском Сан-Хосе со второго круга.
Первой соперницей Свитолиной станет представительница России Дарья Касаткина, которая в двух сетах победила румынку Михаэлу Бузэрнеску.
Сан-Хосе. Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, WC) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:2, 6:2
Матч Свитолина - Касаткина состоится в среду, 31 июля.
Напомним, что Элина Свитолина получила первый номер посева в Сан-Хосе.
Полная версия правил