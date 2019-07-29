Свитолина заявилась на турнир в Китае
Соревнования в Чжэнчжоу пройдут после US Open.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на хардовый турнир в Чжэнчжоу (Китай).
Early entries in the newest WTA Premier, Zhengzhou (right after USO):— Grigor. 🍁 (@Scores_WTA) July 29, 2019
Halep
Svitolina
Sabalenka
Соревнования состоятся после Открытого чемпионата США - с 9 по 15 сентября.
Также известно, что в турнире примут участие Симона Халеп и Арина Соболенко.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина получила первый номер посева в Сан-Хосе.
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