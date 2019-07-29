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Свитолина заявилась на турнир в Китае

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Соревнования в Чжэнчжоу пройдут после US Open.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на хардовый турнир в Чжэнчжоу (Китай).

Соревнования состоятся после Открытого чемпионата США - с 9 по 15 сентября.

Также известно, что в турнире примут участие Симона Халеп и Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина получила первый номер посева в Сан-Хосе.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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