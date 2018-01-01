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Цуренко выиграла стартовый матч на турнире WTA в Вашингтоне

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Цуренко стартовала на американской серии турниров с уверенной победы.
Цуренко выиграла стартовый матч на турнире WTA в Вашингтоне

Третья ракетка Украины Леся Цуренко успешно стартовала на турнире международной серии в Вашингтоне.

В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань - 6:3, 6:2.

Для победы украинке понадобилось час и 13 минут. В каждом сете Цуренко проигрывала по одному гейму на своей подаче и делала три брейка на подаче соперницы. На счету третьей ракетки Украины пять эйсов и три двойные ошибки.

Во втором раунде турнира Цуренко сыграет против победительницы матча Зарина Дияс (Казахстан) — Кори Гауфф (США).

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Теги: Леся Цуренко, теннис
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