Цуренко выиграла стартовый матч на турнире WTA в Вашингтоне

Цуренко стартовала на американской серии турниров с уверенной победы.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко успешно стартовала на турнире международной серии в Вашингтоне.

В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань - 6:3, 6:2.

Для победы украинке понадобилось час и 13 минут. В каждом сете Цуренко проигрывала по одному гейму на своей подаче и делала три брейка на подаче соперницы. На счету третьей ракетки Украины пять эйсов и три двойные ошибки.

Во втором раунде турнира Цуренко сыграет против победительницы матча Зарина Дияс (Казахстан) — Кори Гауфф (США).