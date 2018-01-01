Марченко выиграл стартовый матч на челленджере в Сеговии

Вторая ракетка Украины одолел соперника в трехчасовом матче.

Украинский теннисист Илья Марченко пробился во второй круг турнира серии АТР Challenger Tour в Сеговии.

Марченко обыграл обладателя wild-card Мигеля Дамаса – 6:7(6), 7:6(8), 6:2.

Соперники провели на корте чуть более трех часов, а Марченко отыгрался, уступая на тай-брейке второй партии 5-6 и 7-8. В решающем сете украинец оформил два брейка на старте и довел поединок до победы.

Следующим соперником Марченко станет голландец Скотт Грикспур.