Кирьос отметился очередной скандальной выходкой
Австралиец зачеркнул имя первой ракетки мира на футболке болельщика.
Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз резко отреагировал на серба Новака Джоковича.
В Атланте (США) один из фанатов попросил спортсмена поставить автограф на футболке. Ник заметил, что на майке написано “Новак“, и маркером поставил крест на имени.
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“Вот что я думаю о тебе и твоей футболке“, - сказал Кирьос.
Nick Kyrgios does not like the fan wearing a @DjokerNole shirt 😂 pic.twitter.com/eIaYIvMbRR— All Things Tennis (@All__Tennis) July 25, 2019
Напомним, ранее Ник Кирьос заявил, что он терпеть не может Новака Джоковича.
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