Кирьос отметился очередной скандальной выходкой

Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз резко отреагировал на серба Новака Джоковича.

В Атланте (США) один из фанатов попросил спортсмена поставить автограф на футболке. Ник заметил, что на майке написано “Новак“, и маркером поставил крест на имени.

“Вот что я думаю о тебе и твоей футболке“, - сказал Кирьос.

Nick Kyrgios does not like the fan wearing a @DjokerNole shirt 😂 pic.twitter.com/eIaYIvMbRR