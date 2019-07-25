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Кирьос отметился очередной скандальной выходкой

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Австралиец зачеркнул имя первой ракетки мира на футболке болельщика.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз резко отреагировал на серба Новака Джоковича.

В Атланте (США) один из фанатов попросил спортсмена поставить автограф на футболке. Ник заметил, что на майке написано “Новак“, и маркером поставил крест на имени.

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“Вот что я думаю о тебе и твоей футболке“, - сказал Кирьос.

Напомним, ранее Ник Кирьос заявил, что он терпеть не может Новака Джоковича.

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Теги: теннис, Ник Кирьос, Новак Джокович
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