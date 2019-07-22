Стаховский: Счастлив, что завоевал титул в Ньюпорте
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал победу в парном турнире АТР-250 в Ньюпорте (США).
"Спасибо моему партнеру за отличную энергию в паре. Невероятно счастлив, что завоевал четвертый кубок и очень рад, что сохранил свою статистику в финалах (восемь побед из восьми). Спасибо турниру за невероятную атмосферу, я правда надеюсь, что в будущем на этих соревнованиях буду самые лучшие травяные корты.
Марсель хотел выступить здесь со мной, но у меня не было уверенности, ведь я должен был играть квалификации в одиночном разряде в Атланте в эти выходные. Но у меня все равно вышло хорошо, поэтому я подошел со всей ответственностью к игре в дуэте и снялся с Атланты. Тут мы завоевали парный титул, это классно", - написал Сергей на своей странице в Instagram.
What a week with @marcelgranollers ✊🏻🌪! Thank you partner for incredible energy in doubles🙏🏻🙏🏻. It was real fun to share the side with you😀! Very happy with 🏆 #4 @atptour ... and extremely pleased to keep my finals record clean 😜. @tennishallofame thanks a lot for a great atmosphere and I really hope that your event will aspire in the future and deliver the best possible grass courts. #stako #stakhovsky #стаховський #tennis #atptour #tennislove #tennislife #33 #8 #doubles #newport @lotto.ukraine #lottolifes #lottosportitalia @lottosport #head #headtennis @headtennis_official #signumpro
Напомним, в финале Сергей Стаховский в дуэте с Марселем Гранольерсом обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Мигеля Анхеля Рейеса-Варелы (Мексика).
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