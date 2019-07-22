Стаховский: Счастлив, что завоевал титул в Ньюпорте

Украинский теннисист завоевал четвертый титул в парном разряде.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал победу в парном турнире АТР-250 в Ньюпорте (США).

"Спасибо моему партнеру за отличную энергию в паре. Невероятно счастлив, что завоевал четвертый кубок и очень рад, что сохранил свою статистику в финалах (восемь побед из восьми). Спасибо турниру за невероятную атмосферу, я правда надеюсь, что в будущем на этих соревнованиях буду самые лучшие травяные корты.

Марсель хотел выступить здесь со мной, но у меня не было уверенности, ведь я должен был играть квалификации в одиночном разряде в Атланте в эти выходные. Но у меня все равно вышло хорошо, поэтому я подошел со всей ответственностью к игре в дуэте и снялся с Атланты. Тут мы завоевали парный титул, это классно", - написал Сергей на своей странице в Instagram.

Напомним, в финале Сергей Стаховский в дуэте с Марселем Гранольерсом обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Мигеля Анхеля Рейеса-Варелы (Мексика).