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Стаховский стал победителем парного турнира в Ньюпорте

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Украинец выступал в паре с представителем Испании.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в дуэте с Марселем Гранольерсом из Испании победили в турнире серии ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорте (США).

В финале украино-испанский тандем переиграл дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика).

Сергей Стаховский/Марсель Гранольерс - Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11

Этот титул стал четвертым парным титулом ATP для Сергея. Также на его счету четыре одиночных титула.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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