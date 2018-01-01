Стаховский стал победителем парного турнира в Ньюпорте

Украинец выступал в паре с представителем Испании.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в дуэте с Марселем Гранольерсом из Испании победили в турнире серии ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорте (США).

В финале украино-испанский тандем переиграл дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика).

Сергей Стаховский/Марсель Гранольерс - Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11

Этот титул стал четвертым парным титулом ATP для Сергея. Также на его счету четыре одиночных титула.