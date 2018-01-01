Стаховский стал победителем парного турнира в Ньюпорте
Украинец выступал в паре с представителем Испании.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в дуэте с Марселем Гранольерсом из Испании победили в турнире серии ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорте (США).
В финале украино-испанский тандем переиграл дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика).
Сергей Стаховский/Марсель Гранольерс - Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11
Этот титул стал четвертым парным титулом ATP для Сергея. Также на его счету четыре одиночных титула.
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