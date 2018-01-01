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Стаховский вышел в финал парного разряда в Ньюпорте

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Украинец в паре с Марселем Гранольерсом находится в шаге от победы.
Стаховский вышел в финал парного разряда в Ньюпорте

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом вышел в финал турнира в Ньюпорте.

Украинско-испанская пара в полуфинале обыграла дуэт Леандер Паес (Индия)/Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия) со счетом 3:6, 7:6(8), 11:9.

Стаховский и Гранольерс ушли с двух матчболов на тай-брейке второго сета, а на решающем тай-брейке Паес и Дэниэллс, отыгравшись с 2:5, не воспользовались еще одним матчболом при счете 9:8.

В финале Стаховский и Гранольерс сыграют Марсело Аревало (Сальвадор) и Мигелем Анхелем Рейес-Варелой (Мексика).

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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