Стаховский вышел в финал парного разряда в Ньюпорте

Украинец в паре с Марселем Гранольерсом находится в шаге от победы.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом вышел в финал турнира в Ньюпорте.

Украинско-испанская пара в полуфинале обыграла дуэт Леандер Паес (Индия)/Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия) со счетом 3:6, 7:6(8), 11:9.

Стаховский и Гранольерс ушли с двух матчболов на тай-брейке второго сета, а на решающем тай-брейке Паес и Дэниэллс, отыгравшись с 2:5, не воспользовались еще одним матчболом при счете 9:8.

В финале Стаховский и Гранольерс сыграют Марсело Аревало (Сальвадор) и Мигелем Анхелем Рейес-Варелой (Мексика).