Козлова снялась с турнира в Юрмале

Украинку все еще беспокоит травма.

Украинская теннисистка Катерина Козлова не выступит на турнире серии WTA International в Юрмале (Латвия).

Cпортсменка приняла такое решение в связи с травмой, которую она получила еще во время Ролан Гаррос.

После Уимблдона украинка снялась с турнира в Лозанне, а теперь вынуждена пропустить и соревнования в Латвии.

Следующий турнир в расписании Козловой - Premier 5 в Торонто, который стартует 5 августа.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки попали в основную сетку US Open.