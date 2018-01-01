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Козлова снялась с турнира в Юрмале

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Украинку все еще беспокоит травма.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова не выступит на турнире серии WTA International в Юрмале (Латвия).

Cпортсменка приняла такое решение в связи с травмой, которую она получила еще во время Ролан Гаррос.

После Уимблдона украинка снялась с турнира в Лозанне, а теперь вынуждена пропустить и соревнования в Латвии.

Следующий турнир в расписании Козловой - Premier 5 в Торонто, который стартует 5 августа.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки попали в основную сетку US Open.

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Теги: теннис, Катерина Козлова
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Источник: btu.org.ua

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