Козлова снялась с турнира в Юрмале
Украинку все еще беспокоит травма.
Украинская теннисистка Катерина Козлова не выступит на турнире серии WTA International в Юрмале (Латвия).
Cпортсменка приняла такое решение в связи с травмой, которую она получила еще во время Ролан Гаррос.
После Уимблдона украинка снялась с турнира в Лозанне, а теперь вынуждена пропустить и соревнования в Латвии.
Следующий турнир в расписании Козловой - Premier 5 в Торонто, который стартует 5 августа.
Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки попали в основную сетку US Open.
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