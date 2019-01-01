15-летняя сенсация Уимблдона может выступить на US Open в обход правил

Организаторы турнира Большого Шлема готовы представить Кори Гауфф уайлд-кард.

Организаторы Открытого чемпионата США могут сделать исключение и предоставить уайлд-кард 15-летней теннисистке Кори Гауфф.

Дело в том, что согласно правилам Каприати, теннисист до достижения 16-летнего возраста может сыграть только на трех турнирах. Юная американка уже выступила на Ролан Гаррос, Уимблдоне, и в Майами.

Глава USTA по связям с общественностью Крис Видмайер сообщил, что ради Гауфф правила могут быть нарушены:

“Мы надеемся увидеть Кори в основной сетке US Open. Она завоевала сердца американских фанатов выступлением на Уимблдоне - не каждый спортсмен ее возраста становится центром внимания“, - цитирует Видмайера New York Post.

WTA уже подтвердила, что не будет препятствовать решению USTA обойти правила.

Напомним, Кори Гауфф произвела сенсацию на Уимблдоне. Юная спортсменка дошла до четвертого круга в Лондоне, где уступила победительнице турнира Симоне Халеп. В первом раунде Гауфф обыграла именитую Винус Уильямс.

Ранее сообщалось, что четыре украинки попали в основную сетку US Open.