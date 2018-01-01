Свитолина примет участие в трех турнирах перед US Open

Первая ракетка Украины планирует подготовиться к Открытому чемпионату США.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в конце августа примет участие в заключительном турнире Большого шлема в этом сезоне - Открытом чемпионате США.

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Перед стартом US Open первая ракетка Украины планирует сыграть еще в трех турнирах серии Premier. Хардовый сезон Элина начнет на турнире WTA в Сан-Хосе, который стартует 29-го июля.

После этого она отправится на турниры в Торонто (5-11 августа) и в Цинциннати (12-18 августа). Стоит сказать, что на эти турниры заявлены еще две украинки - Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Напомним, US Open пройдет с 26-го августа по 7-е сентября. В основной сетке турнира сыграют четыре украинские теннисистки.