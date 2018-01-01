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US Open: Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку турнира

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Организаторы турнира Большого шлема объявили заявочный список участниц.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Сразу четыре украинские теннисистки, которые согласно правилам попали в топ-100 по состоянию на рейтинг от 15 июля, примут участие в заключительном в сезоне турнире Большого шлема - US Open.

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Таким образом, в основной сетке турнира точно сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова. Пресс-служба турнира отмечает, что “защищенным рейтингом“ в этом году планируют воспользоваться две американки: Кэтрин Беллис (№44) и Коко Вандевей (№100).

Стоит сказать, что матчи в женской сетке последнего в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 26-го августа по 7-е сентября.

Напомним, на минувшем турнире Большого Шлема Уимблдоне первая ракетка Украины Элина Свитолина добралась до полуфинала, где проиграла будущей победительнице Симоне Халеп.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Открытый чемпионат США по теннису, US Open, Большой шлем, турнир Большого шлема, WTA
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