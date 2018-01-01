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Монфис признался, что ему понравился украинский борщ

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Француз приехал в Киев вместе со своей возлюбленной Элиной Свитолиной.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
instagram.com/iamgaelmonfils/

Первая ракетка Украины и седьмая ракетка мира Элина Свитолина приехала в Киев вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом.

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Француз на своей страничке в Instagram опубликовал фото из столицы Украины, под которым один из пользователей спросил, попробовал ли Гаэль борщ. В ответ на это Монфис написал: "Мне очень понравилось".

Стоит сказать, что из Киева пара отправилась в Одессу, где на этой неделе проходит международный кинофестиваль.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина встретилась в Киеве с Владимиром Кличко.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Элина Свитолина, Киев, Украина
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