Монфис признался, что ему понравился украинский борщ
Француз приехал в Киев вместе со своей возлюбленной Элиной Свитолиной.
Первая ракетка Украины и седьмая ракетка мира Элина Свитолина приехала в Киев вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом.
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Француз на своей страничке в Instagram опубликовал фото из столицы Украины, под которым один из пользователей спросил, попробовал ли Гаэль борщ. В ответ на это Монфис написал: "Мне очень понравилось".
Стоит сказать, что из Киева пара отправилась в Одессу, где на этой неделе проходит международный кинофестиваль.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина встретилась в Киеве с Владимиром Кличко.
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