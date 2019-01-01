Экс-первая ракетка мира: Я должна была стать лучшей в мире или остаться бездомной

Наоми Осака призналась, что ее семья была небогатой.

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему она так тяжело переживает свои поражения на корте.

“Настает момент, когда талант перестает играть решающую роль. Тебе нужно просто больше хотеть победы, чем все остальные. Думаю, я осознала это с раннего возраста. С этим выводом мне повезло.

Я имею в виду, то, как я выросла, и обстоятельства, которые окружали меня, заставили меня так думать. Мои родители не были самыми богатыми, и что же мне оставалось делать? Я не самая умная. Я играю в теннис всю жизнь, понимаете? У меня было всего два пути: либо я должна стать лучшей, либо быть бездомной“, - цитирует Осаку Allure.

Напомним, вторая ракетка мира сенсационно покинула Уимблдон после первого круга.