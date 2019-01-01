Переключиться на мобильную версию

Экс-первая ракетка мира: Я должна была стать лучшей в мире или остаться бездомной

Комментариев: 0
Наоми Осака призналась, что ее семья была небогатой.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему она так тяжело переживает свои поражения на корте.

“Настает момент, когда талант перестает играть решающую роль. Тебе нужно просто больше хотеть победы, чем все остальные. Думаю, я осознала это с раннего возраста. С этим выводом мне повезло.

Я имею в виду, то, как я выросла, и обстоятельства, которые окружали меня, заставили меня так думать. Мои родители не были самыми богатыми, и что же мне оставалось делать? Я не самая умная. Я играю в теннис всю жизнь, понимаете? У меня было всего два пути: либо я должна стать лучшей, либо быть бездомной“, - цитирует Осаку Allure.

Напомним, вторая ракетка мира сенсационно покинула Уимблдон после первого круга.

Поделись:
Теги: теннис, Наоми Осака
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь