"Привет из Киева": Свитолина вместе с Монфисом посетила столицу Украины

Теннисисты пользуются перерывом между выступлениями.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила Украину вместе со своим парнем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара побывала в Киеве на Майдане Независимости, опубликовав соответствующее фото:

“Привет из Киева“, - написали теннисисты на своей общей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Киеве Элина Свитолина встретилась с легендарным бывшим боксером Владимиром Кличко.