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"Привет из Киева": Свитолина вместе с Монфисом посетила столицу Украины

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Теннисисты пользуются перерывом между выступлениями.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
www.instagram.com/g.e.m.s.life

Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила Украину вместе со своим парнем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. 

Пара побывала в Киеве на Майдане Независимости, опубликовав соответствующее фото:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pryvit from Kyiv 👋🏼 🧩🧩

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

“Привет из Киева“, - написали теннисисты на своей общей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Киеве Элина Свитолина встретилась с легендарным бывшим боксером Владимиром Кличко.

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Теги: теннис, вне игры, Элина Свитолина, Гаэль Монфис
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