"Привет из Киева": Свитолина вместе с Монфисом посетила столицу Украины
Теннисисты пользуются перерывом между выступлениями.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила Украину вместе со своим парнем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Пара побывала в Киеве на Майдане Независимости, опубликовав соответствующее фото:
“Привет из Киева“, - написали теннисисты на своей общей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что в Киеве Элина Свитолина встретилась с легендарным бывшим боксером Владимиром Кличко.
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